1 yıllık plaka 20 günde basıldı: Samsun'da 8 bin plaka değişti

Samsun'da Avrupa pres plaka (APP) düzenlemesi sonrası plaka değişiminde 20 günde 8 bin adet plaka basıldı. Sürücüler, yeni düzenlemeyle standart dışı plakaların yasaklanması nedeniyle hızlı bir değişim sürecine girdi.

Samsun'da, Avrupa pres plaka (APP) kullanımına yönelik düzenleme sonrası başlayan yoğunluk, plaka değişiminde rekor seviyeye ulaştı. Kentte normalde bir yılda basılması planlanan plaka sayısı, sadece 20 gün içinde tamamlandı.

27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesiyle standart dışı plakaların kullanımına ağır cezalar getirilmesinin ardından sürücüler hızla plaka değişimine yöneldi. Kısa sürede artan talep üzerine Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ekipleri yoğun mesaiye başladı. Sürecin başından bu yana yoğun bir çalışma yürüten oda, kısa sürede dikkat çeken bir rakama ulaştı; 20 günde 8 bin plaka basıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Samsun Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Eyüp Güler, "APP plaka basımından dolayı yoğunluk var. Arkadaşlarımız, ellerinden geldiği sürece çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Kimseyi aksatmak istemiyoruz. Bu zamana kadar aksatılmış bir durum yok. En fazla 1 saat bekletiyoruz. Bu iş başladığından bugüne kadar 8 bin plaka değişimi yaptık. Yılda değiştireceğimiz plakayı biz bu süreçte değiştirmiş olduk. Herkes 1 Nisan'ı beklemesin. Biz devamlı açığız. Saat mefhumumuz yok. Herkesin plakalarını başvurarak değiştirmelerini rica ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

Avrupa ülkesi şokta! İran, vatandaşlarını idam etti
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

Avrupa ülkesi şokta! İran, vatandaşlarını idam etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece neler oldu neler
Kolunda kırık tespit edilen Osimhen'in maç sonrası ilk görüntüsü

Taraftarı kahreden görüntü