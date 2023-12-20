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Samsun'da ilginç yazılarla süslenen araçlar

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Samsun'da insanların araçlarının arkasına yazdıkları ilginç yazılar gülümsetiyor. Mizah anlayışının yansıdığı bu yazılar, farklı meslek gruplarından insanların ironik durumlarını ifade etmelerini sağlıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da araçların arkasına yazılan ilginç yazılar görenleri gülümsetti.

Karadeniz Bölgesi'ndeki insanların mizah anlayışı kullandığı arabalara da yansıyor. Her meslek gurubundan insan kendi çalışma alanları ile alakalı ironik durumları araçlarının arkasına yazdıkları sözlerle dışa vuruyor.

Askere gitmeye hazırlanan bir genç arabasının arkasına, "Her gün tıraşla, uygun adım marşla, 15 lira maaşla, biter mi bu askerlik" yazdı. Yazıyı gören vatandaşlar gülümserken, gencin yakın dönemde İstanbul'da vatani görevine başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan yine Samsun'da oto çekiciliği yapan bir esnafının da çekici arabasının arkasına, "Asıl çekilen dertlerdi, siz sadece arabaları gördünüz" yazması da vatandaşların dikkatini çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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