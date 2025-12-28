Samsun'da 2026 Yılı Bütçesi ve Asgari Ücrete Protesto Yürüyüşü

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- Samsun'daki sivil toplum kuruluşları sendikalar, 2026 bütçesi ile asgari ücreti protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

2026 yılı bütçesi ve asgari ücret açıklamalarına tepki göstermek amacıyla Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şubesi, Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şubesi ile Tüm Emeklilerin Sendikası Samsun Şubesi ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'ın katılımıyla Samsun'da yürüyüş düzenlendi. Emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve toplumun farklı kesimlerinden yaklaşık 750 kişi, sloganlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptı.

"Emekliler ve aileler topyekün batağa sürüklendi"

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, iktidarın ekonomi ve sosyal politikalarına yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

"AKP iktidarı altında bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2024 yılını emekliler yılı, 2025 yılını aile yılı ilan ettiler. Sonuçta hem emekliler hem de aileler olarak topyekün batağa saplanmış durumdayız. 2026 yılını ne yılı ilan edecekler, elimiz yüreğimizde bekliyoruz."

Asgari ücretin açıklanma sürecine de tepki gösteren Kutlu, "Asgari Ücret Komisyonu, sürenin bitmesini bile beklemeden 23 Aralık akşamı, adeta yangından mal kaçırır gibi asgari ücreti açıkladı. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun bile altında kalan 28 bin 75 liralık bu rakam, milyonlarca çalışanı ve ailesini açlığa ve sefalet koşullarına mahküm etmiştir" dedi.

Kutlu, zam politikalarının emekçiler üzerinden yürütüldüğünü savunarak, "Hiçbir ekonomik zorunluluk yokken, boşalttıkları hazineyi doldurmak için temel tüketim maddelerine, akaryakıta, elektriğe ve doğalgaza zam üstüne zam yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Sosyal güvenlik sistemi bilinçli olarak çökertiliyor"

Arif Kutlu, 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Kanun'la emeklilik koşullarının ağırlaştırıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu yasa ile emeklilik yaşı 65'e çıkarıldı, prim gün sayıları 7 bine yükseltildi. Artık ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar prim öderseniz ödeyin insanca bir emeklilik mümkün değil. Gerçeği yansıtmayan TÜİK enflasyonu üzerinden yapılan zamlarla emekli aylıkları daha bağlandığı günden itibaren eriyor."

Bu uygulamalarla sosyal güvenlik sistemine olan güvenin sarsıldığını ifade eden Kutlu, çalışanların özel emeklilik sistemine yönlendirildiğini savundu.

"Dilenci değiliz, gasp edilen haklarımız için alanlardayız"

Tüm Emeklilerin Sendikası Samsun Şube Başkanı Yücel Erdoğdu da konuşmasında, emeklilerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekti. Erdoğdu, "Çok yaşadığımız için pahalılığın ve enflasyonun sorumlusu ilan ediliyoruz. Bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Dilenci değiliz, gasbedilen haklarımızı almak için alanlardayız" dedi.

Mücadelenin ortak yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğdu, "Daha iyi bir yaşam, sağlık, eğitim ve demokrasi için tüm muhalefet güçlerinin birlikte hareket etmesi zorunludur. 16,5 milyon emeklinin sesi olarak 2026 bütçesinden hakkımız olanı istiyoruz. Alana kadar da mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Emeklilerin talepleri sıralandı

Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın ise konuşmasında emeklilerin taleplerini sıraladı. Aydın, 5510 sayılı Kanun'un emekliler lehine yeniden düzenlenmesini, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, intibak yasasının hayata geçirilmesini ve sağlık hizmetlerinden katkı paylarının kaldırılmasını talep etti.

Aydın ayrıca, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücretin kabul edilemez olduğunu belirterek, asgari ücretin insanca yaşam düzeyine çıkarılması ve üç ayda bir güncellenmesi çağrısında bulundu.

"2026 bütçesi emekçinin bütçesi değildir"

2026 bütçesini eleştiren CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da "2026 bütçesi emekliye, asgari ücretliye, kamu çalışanına, çiftçiye ait bir bütçe değildir. Bu bütçe faize ve yandaşa ayrılmış bir bütçedir" dedi. Bütçenin yaklaşık dörtte birinin faiz ödemelerine gideceğini ifade eden Çan, "Bugünkü miting hükümete açık bir mesajdır. Haklarımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.