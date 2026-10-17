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Samsun'da emekli astsubaylar 100 TL'lik ödemeye karşı hakları için yürüdü

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Samsun'da emekli astsubaylar 100 TL'lik ödemeye karşı hakları için yürüdü
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Samsun'da 17 Ekim Astsubaylar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılan emekli astsubaylar, tazminat ve özlük haklarında iyileştirme talep etti. TEMAD Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, 2006'dan beri verilen 100 TL'lik ödemenin hala aynı kaldığını söyledi.

Samsun'da "17 Ekim Astsubaylar Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenleyen emekli astsubaylar, tazminat ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

Samsun'da İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi güzergahının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, basın açıklaması yaptı.

Emekli astsubayların hak ettikleri maddi güvencenin sağlanması gerektiğini belirten Arat, "Bizler emekli astsubaylar olarak hakkımız olanı istiyoruz. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanların emeklilikte insanca yaşam sürebilmesi için bu tazminat maddelerinin tekrar yasaya konulması gerekmektedir. Bu bir lütuf değil, adaletin gereğidir. Yıllarca fedakarca, zor şartlarda görev yaptığımız unutulmamalıdır" dedi.

Astsubayların görev ve sorumluluklarının farklı statülerdeki meslek gruplarıyla aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Arat, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubayların mali haklar açısından mağduriyet yaşadığını savundu. Arat, 2022 yılında yapılan ek gösterge düzenlemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ücret skalasını bozduğunu ileri sürdü.

Makam tazminatı alamayan emekli astsubaylara bunun yerine 5434 sayılı Kanun'un ek 81'inci maddesi kapsamında ödeme yapıldığını belirten Arat, "Bize makam tazminatı verilmediği için makam tazminatı yerine verilen, 5434 sayılı Kanun'un ek 81'inci maddesinde öngörülen ve 2006 yılında verilmeye başlanan 100 TL gibi bir meblağ söz konusudur. Yıl 2026 ancak bu meblağ hala 100 TL'dir. 20 yılda enflasyon artışı eklenmeden verilmeye devam edilmektedir" diye konuştu.

"4 yıllık fakülte/lisans seviyesine çıkarılmasının uygun olacak"

Astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini de dile getiren Arat, "Astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini de dile getiren Arat, "Biz emekli astsubaylar, 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 2 yıllık yüksekokul, ön lisans seviyesinde olan eğitim öğretim süresinin daha donanımlı personel yetiştirmek, güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, mevcut gelişmiş silah araç ve gereç sistemlerini kullanan, astlarına öğreten, komuta eden astsubayların teknolojinin gerekliliği olarak eğitim seviyesinin 4 yıllık fakülte/lisans seviyesine çıkarılmasının uygun olacağı tarafımızca değerlendirilmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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