Samsun'da Denize Girme Engelleri Kaldırılsın İsteği
Samsunlu vatandaşlar, İlkadım ilçesindeki dolgu alanında denize girme engellerinin kaldırılmasını ve bölgenin kamuya açılmasını talep ediyor. Yetkililere çağrıda bulunan dernek başkanı, alanın halka ait olduğunu vurguladı.

Samsunlu vatandaşlar, İlkadım ilçesi Baruthane mevkisinde yer alan dolgu alanında denize girilmesine yönelik engellemelerin kaldırılmasını ve bölgenin gerekli tedbirlerle kamu kullanımına açılmasını istedi.

Mendirek ve balıkçı barınağı yapıları sayesinde fırtınalı günlerde bile dalgalanmayan bölge, Samsunlular ve turistler tarafından yüzme alanı olarak tercih ediliyor. Ancak vatandaşlar, denize girdiklerinde güvenlik grevlileri tarafından sürekli uyarıldıklarını ve denizden çıkartıldıklarını dile getiriyor.

Karadeniz Doğal Hayatı Koruma ve Su Sporları Dernek Başkanı Bayram Uzunoğlu, söz konusu alanın halkın anayasal hakkı olduğunu vurguladı. Uzunoğlu, "Samsun'un sahilleri, şehrimizin en önemli değerlerindendir ve tüm halkın serbestçe kullanabileceği alanlar olmalıdır. Ancak Sheraton Oteli'nin karşısındaki dolgu alanında vatandaşlarımızın denize girmesi yasaklanmak isteniyor. Bu alanı kullanan insanlar keyfi şekilde engellenmektedir. Yelken Kulübü'ne ait teknelerin geçiş güzergahı gerekçe gösteriliyor ama bu durum kıyı şeritlerinin kamuya açık olması gerektiği gerçeğini değiştirmez" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Uzunoğlu, "Dolgu alanı, kanunlara uygun olarak halkın serbest kullanımına açılmalı. Bölgede güvenlik, aydınlatma ve temizlik hizmetleri sağlanmalı. Burası yalnızca yüzme alanı değil, aynı zamanda ailelerin ve gençlerin huzur içinde vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı haline getirilmelidir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
