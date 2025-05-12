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Samsun'da ATM'lerde Patlama Paniği

Samsun'da ATM'lerde Patlama Paniği
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir dizi patlama sonucu yükselen duman, çevrede paniğe yol açtı. Olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Patlamaların kablolardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Samsun'da patlama ve duman paniği

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde eski adliye binasının yanındaki otomatik para çekme makineleri çevresinde meydana gelen patlama ve çıkan duman, çevrede paniğe yol açtı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, içerisinde Samsun İdare ve Vergi Mahkemeleri, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Seçim Kurulu'nun da bulunduğu binanın ön kısmında meydana geldi. ATM'lerin bulunduğu alanda art arda patlamalar yaşanırken, yükselen duman çevredeki vatandaşları endişelendirdi.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamaların sürdüğü alanı güvenlik şeridiyle çevirerek önlem aldı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, patlamaların kablolardan kaynaklandığı belirtildi. Binaya otomatik bariyer kurulumunu yapan firma çalışanları ile elektrik dağıtım personeli, enerji akışını keserek olay yerindeki kablolara müdahalede bulundu. Kısa devreye yol açan kablonun tespiti için taşlar kırılarak teknik inceleme yapıldı.

Patlamaların sona ermesinin ardından polis ve itfaiye ekipleri alandan ayrılırken, elektrik dağıtım ekiplerinin arızanın kaynağını belirlemeye yönelik çalışmaları sürdüğü bildirildi. Olay nedeniyle bölgedeki ATM'ler geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Yerel
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