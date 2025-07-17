Samsun 2024'te Göç Alan İl Olmaya Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2024 sonuçlarına göre hazırladığı basın bülteninde, Samsun'un göç alan bir il konumuna geldiğini açıkladı. Buna göre kent, 2024 yılında 46 bin 841 kişi göç alırken, 43 bin 246 kişi göç verdi. Böylece net göç sayısı 3 bin 595 kişi, net göç hızı ise binde 2,60 olarak gerçekleşti.

Net göç hızına göre Türkiye sıralamasında Samsun 22'nci sırada yer aldı. Yalova (binde 15,59), Tekirdağ (binde 13,09) ve Muğla (binde 11,64) net göç hızının en yüksek olduğu iller olurken, Gümüşhane (binde -42,80), Bayburt (binde -35,16) ve Siirt (binde -33,96) net göç hızının en düşük olduğu iller olarak kayıtlara geçti. Üç büyük ilde ise Ankara'nın net göç hızı binde 8,91, İzmir ve İstanbul'un ise binde 3,53 oldu. 2024'te 30 il aldığı göçte üstünlük sağlarken, 51 il daha fazla göç verdi.

En çok göç İstanbul'dan, en çok göç İstanbul'a

Samsun en fazla göçü 10 bin 200 kişiyle İstanbul'dan alırken, onu Ordu (3 bin 278), Ankara (3 bin 39), Trabzon (bin 951) ve Amasya (bin 659) izledi. En az göç aldığı iller ise Kilis (37), Karaman (50), Uşak (60), Tunceli (64) ve Burdur (65) olarak sıralandı.

Kentten en fazla göç verilen iller de yine İstanbul (8 bin 767), Ankara (4 bin 598), Ordu (2 bin 243), Amasya (bin 713) ve Bursa (bin 707) oldu. En az göç gönderilen iller ise Kilis (20), Tunceli (47), Karaman (52), Burdur (53) ve Ardahan (57) olarak belirlendi.

Atakum açık ara önde

Samsun ilçeleri arasında net göç hızında ilk sırayı binde 28,56 ile Atakum aldı. İlkadım (binde 18,14) ve 19 Mayıs (binde 8,9) ilçeleri de göç hızında üst sıralarda yer aldı. En düşük net göç hızları ise Ayvacık (binde -79,21), Salıpazarı (binde -56,24) ve Asarcık'ta (binde -54,41) görüldü.

2024'te Samsun'un aldığı göçün yüzde 29,93'ü (24 bin 495 kişi) Atakum ilçesine, yüzde 24,76'sı (20 bin 269 kişi) İlkadım'a ve yüzde 9,33'ü (7 bin 639 kişi) Canik'e gerçekleşti. Verilen göçte ise Atakum'un payı yüzde 22,18 (17 bin 359 kişi), İlkadım'ın yüzde 18,42 (14 bin 412 kişi), Canik'in ise yüzde 9,29 (7 bin 273 kişi) oldu.

Eroğlu: "Göç verileri önemli göstergeler sunuyor"

TÜİK Samsun Bölge Müdür Vekili Nevra Alhas Eroğlu, göç istatistiklerinin sosyal ve ekonomik eğilimleri yansıttığını belirterek, bu verilerin yerel yönetimler ve planlamacılar için yol gösterici nitelikte olduğunu vurguladı. - SAMSUN