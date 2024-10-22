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Samsat'ta Nar Hasadı Başladı

Samsat'ta Nar Hasadı Başladı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yetiştirilen narların hasadı, Kaymakam Yaşar Artar'ın katılımıyla başladı. Bu yıl 7 bin dekar alandan 15 bin ton rekolte bekleniyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yetiştirilen ve çoğunluğu ihraç edilen nar hasadı başladı.

Samsat ilçesinde en fazla nar ekilişi bulunan Göltarla Köyü'nde yapılan nar hasadını yerinde inceleyen Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, çiftçilere bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de nar üretiminde önemli bir yeri olan Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yetiştirilen narların büyük bir kısmı ihraç edilirken, iç piyasada sofralık ve meyve suyu yapımında da değerlendirildiği bildirildi. Hicaz narı olarak adlandırılan kalitesi, lezzeti ve insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen organik narın önemli merkezlerinden olan Samsat ilçesinde son yıllarda geleneksel kuru tarım algısına alternatif ürün olarak yetiştiriliyor.

Samsat İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte Göltarla köyünde nar hasadını sürdüren işçileri ziyaret eden Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, Köy Muhtarı Şevket Albayrak ve diğer yetkililerden bilgiler aldı.

Burada bir açıklama yapan Kaymakam Artar, Samsat ilçesinde ürün çeşitliliğinin zenginleştiğine dikkat çekerek, kaliteli nar üretiminin de bunlardan biri olduğunu vurguladı.

Kaymakam Artar, "Samsat ilçemiz küçük bir ilçe olmasına rağmen tarımın birkaç alanında söz sahibi durumdadır. Özellikle tütün ve nar üretiminde belirleyici bir rol oynamaktadır. Tarlalarımızda çiftçilerimiz arı gibi çalışmakta aile bütçesi ve ülke ekonomisine katkı sunmaktadırlar. Bugünlerde nar hasadı yapılmaktadır. Bu yıl yaklaşık 7 bin dekar üretim alanında 15 bin ton rekolte beklenmektedir. Üretilen narların kalite ve lezzeti ile tercih edilen ve alıcı bulan türden olması bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Çiftçilerimizi tebrik ediyor, bereketli bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çiftçilik İhracat Ekonomi Güncel Samsat Yerel Tarım Nar

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