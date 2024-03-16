Salih Yalçın'ın Tansiyon Programı Yoğun İlgi Görüyor

Salih Yalçın'ın hazırladığı ve Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen eğlence programı Tansiyon yoğun ilgi görüyor.

Sosyal medya üzerinde yayınlanan programda kentin zengin tarihini, kültürünü, geleneklerini ve görenekleri mizahi bir yaklaşımla ele alınıyor. Vatandaşların unuttuğu değerleri hatırlatmanın amaçlandığı programın çekimleri iftardan bir saat önce yapılıyor. - ERZURUM