Salih Yalçın'ın Tansiyon Programı Yoğun İlgi Görüyor
Salih Yalçın'ın hazırladığı ve Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen eğlence programı Tansiyon, sosyal medya üzerinde büyük ilgi görüyor. Programda Erzurum'un zengin tarihi, kültürü, gelenekleri ve görenekleri mizahi bir yaklaşımla ele alınıyor. Programın çekimleri iftardan bir saat önce yapılıyor ve amaç, vatandaşların unuttuğu değerleri hatırlatmaktır.
Salih Yalçın'ın hazırladığı ve Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen eğlence programı Tansiyon yoğun ilgi görüyor.
Sosyal medya üzerinde yayınlanan programda kentin zengin tarihini, kültürünü, geleneklerini ve görenekleri mizahi bir yaklaşımla ele alınıyor. Vatandaşların unuttuğu değerleri hatırlatmanın amaçlandığı programın çekimleri iftardan bir saat önce yapılıyor. - ERZURUM