Bayat ekmek fiyatına sıcak ekmek: Mahalle esnafından emsal davranış

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir fırın ve şarküteri işletmesi, piyasada 20 liradan satılan 270 gram ekmeğin fiyatını 12,5 liraya düşürdü. Aynı gramaj ve kalitedeki ekmek yoğun ilgi görüyor.

Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde şarküteri işleten Furkan Güllü, 270 gramı 20 liradan satılan ekmeği aynı mahalledeki fırınla anlaşarak 12,5 liradan satışa sunmaya başladı. Güllü, bayat ekmek fiyatına sıcak ve taze ekmeği sattıklarını belirtti. Fırın işletmecisi Burak Aktürk ise günde 50 bin ekmek ürettiklerini ve 12,5 liraya hem şarküteriden hem de kendi fırınından vatandaşların ekmek alabileceğini söyledi.

"20 liradan 12,5 liraya düşürdük"

Şarküteri işletmecisi Furkan Güllü, "2010 yılından beri esnaflık yapıyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu olay aslında bir anda olan bir şey değil. Bunu planladık, ölçtük, biçtik, hesapladık. İnsanların fırındaki bayat ekmeğe çok fazla talepte bulunması ucuz olmasından. Biz ise bu ekmeği sıcak ve ucuz bir şekilde vermek istedik. Ekmeğimizin gramajını değiştirmedik, kalitesini değiştirmedik. Aynı standartlarda, hatta daha özverili şekilde çalışıyoruz. Ne gramajda ne kalitede hiçbir eksiğimiz yok. Tek farkımız fiyatımızı 20 liradan 12,5 liraya düşürdük" dedi.

"Gayemiz ticaret değil, insanlara katkıda bulunmak"

Vatandaşlara yardımcı olduklarını aktaran Güllü, "Vatandaşlarımız çok mutlu, çok güzel tepkiler aldık. Bizim burada gayemiz ticaret değil, insanlara katkıda bulunmak. Ben kar payımı düşürdüm hatta fırınla da anlaştık, fırınımızda da aynı şekilde fiyatlar. Ben bir verdim, Allah bize 10 verdi, satışlarımız arttı. Şu an daha karlı bir şekilde satış yapıyoruz Allah'a şükür" diye konuştu.

"Gayemiz herkesin sıcak ekmeğe ulaşabilmesi"

Ürettikleri ekmeğin kalitesinin ve gramajının piyasadaki ekmeklerden hiçbir eksiği olmadığını belirten fırın sahibi Burak Aktürk ise, "12,5 liradan tezgah satış noktalarımız var. Ek olarak bakkal ve marketlere de 15 liradan ekmek sattırıyoruz. Gayemiz, Sakarya halkının ekmeğe ulaşabilmesi. Gramaj olarak aynı 270 gram 12,5 liradan devam ediyoruz. Biz halktan tarafız. Süpermarketler ya da marketler kazanacağına halk kazansın istiyoruz" şeklinde konuştu.

Satılan ekmeğin kalitesini ve fiyatını beğendiğini ve satın almak için başka bir mahalleden geldiğini dile getiren Mustafa Taşkın, "Dilmen Mahallesi'nden geliyoruz ekmek almaya. Benim evimin altında fırın var, ucuz olduğundan dolayı buraya geliyorum. Ekmeği de on numara bir ekmek. Her gün almak isterim buradan" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya çok sevindiğini ifade eden bir mahalle sakini ise "Vatandaşı düşünmüş, 12,5 liraya düşürmüş. 20 liraya ekmek almak insana ağır geliyor. Bu arkadaşlardan Allah razı olsun, bizleri düşünmüş. Tüm vatandaşın ve esnafın böyle düşünmesi gerekiyor" dedi. - SAKARYA