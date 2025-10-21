Saimbeyli'deki Kadınlar Gazze'ye Destek İçin Yiyecek ve El İşi Ürünleri Satıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kadınlar, Gazze'ye maddi destek sağlamak amacıyla evlerinde hazırladıkları yiyecek ve el işi ürünlerini satışa çıkardı. Elde edilen gelir, Gazze'ye bağışlanacak.
Saimbeyli ilçe merkezinde kadınlar Gazze için tek yürek oldu. Gezze'ye maddi destek sağlamak isteyen kadınlar evlerindeki yiyecek ve el işi ürünleri satışa çıkardı. Kadınlar buradan elde ettikleri geliri Gazze'ye bağışlayacak. Bir hafta sürecek destek çalışmasından sonra hasılat Gazze'ye gönderilecek.
Etkinlik koordinatörlerinden Ayşe Kayhan, "Amacımız Gazze'deki kadın ve çocuklara biraz olsun yardımcı olmak" dedi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel