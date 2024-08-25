Sağanak, fındık üreticilerini vurdu

Sağanak, üreticiyi vurdu

SAMSUN - Samsun ve çevresinde yaşanan sağanak yağışlar, özellikle Terme ilçesinde fındık üreticilerini olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, Samsun genelinde beklenen kuvvetli yağışlar Terme ilçesinde fındık bahçelerinde zarara yol açarak üreticiyi zor durumda bıraktı. Metroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yağışlar bugün saat 18.00'e kadar devam edeceğini belirtildi.