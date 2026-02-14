Haberler

Safranova'ya organik tarım sertifikası

Safranova'ya organik tarım sertifikası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayata geçirilen 'Safranova' projesi, denetimleri başarıyla tamamlayarak organik tarım sertifikası almaya hak kazandı ve organik safran üreten ilk firma oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yürütülen "Safranova" projesi kapsamında üretim yapan Safranova, denetimleri tamamlayarak organik tarım sertifikası aldı ve organik safran üreten ilk firma oldu.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen "Safranova" projesi kapsamında üretim yapan Safranova, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetim sürecini başarıyla tamamlayarak organik tarım sertifikası almaya hak kazandı. Safranova, bu belgeyle organik safran üretimi gerçekleştiren ilk firma oldu.

Lavanta kokulu safran bahçesi ve markalaşma hedefiyle yürütülen proje çerçevesinde üretim faaliyetlerinin organik tarım mevzuatına uygun şekilde sürdürüldüğü bildirildi. Üretim sürecinde kimyasal gübre ve sentetik katkı maddeleri kullanılmadığı, çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerin tercih edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, verilen sertifikanın Safranova'nın üretim süreçlerinin ulusal organik tarım standartlarına uygunluğunu resmi olarak tescillediğini ifade etti.

Altuntepe, alınan belgenin bölge tarımı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, organik üretim anlayışıyla hem ürün kalitesini artırmayı hem de Safranbolu safranını ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Organik üretimin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Altuntepe, Safranova'nın organik safran üretimi alanındaki öncü adımının yerel ekonomiye olumlu katkılar sunmasının beklendiğini dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Seda Sayan'dan Sevgililer Günü çıkışı: Verdiği paraya günah

Ünlü isimden tartışma yaratacak hediye çıkışı
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında