Safranbolu'da Kadınlar Yoga Yaptı

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde toplanan kadınlar yoga çalışması yaptı.

Ellerine matlarını alan 26 kadın Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde çimlerin üzerinde yoga eğitmeni Perihan Balun öncülüğünde yoga yaptı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de eline matını alarak geldi ve kadınlarla birlikte yoga yaptı.

"KADINLARI STRESLİ DURUMDAN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİK"

Safranbolu'nun ilk kadın Belediye Başkanı olarak kadınlarla birlikte yoga yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse şunları söyledi:

"Yoga biliyorsunuz nefese dayalı hem zihinsel hem de fiziksel rahatlamayı sağlayan, psikolojik olarak rahatlatan bir meditasyon yöntemi. Biz hanım evinde hocamızla birlikte spor etkinliklerini haftanın 3 günü yapıyoruz. Bugün de Dünya Yoga Günü, 21 Haziran 2014 yılından beri yoga günü ilan edilmiş ve Dünya'da kutlanan bir gün. Biz de spor etkinliklerimizi bugün Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesine taşıdık. Hanımlarımızla yoga yapıyoruz ki şu içinde bulunduğumuz hani Dünya'nın içinde bulunduğu olumsuz koşullarda aslında spor zaten en başta fiziksel etkilerini zaten biliyoruz ama zihinsel olarak da psikolojik olarak da insanlara iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmış. Çok da ihtiyacımız var bugünlerde. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların güçlüğündeki stresli durumdan kadınlarımızı bir nebze uzaklaştırmak istedik."

"YOGA İLE ÇOK GÜZEL RAHATLAYABİLİRİZ"

Yoga eğitmeni Perihan Balun ise kadınlarla birlikte bu organizasyonu yapmaktan mutlu olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Hindistan kökenli olan yoga zihin, beden ve ruhu beslemek amaçlı egzersizler sistemi. Yapılan araştırmalarda yoga 50 bin yıl öncesine dayanıyor. Tarihi araştırmalarda da kil tabletlerin üzerlerinde yoga hareketleri görülmüş. Hindistan'da zaten birçok yoga okulları da var. İnsanların zaten zihnini, bedenini, ruhunu beslediği için çok çok faydalı. Pandemiden dolayı insanlar zaten çok bunalmışlardı, arkasından gelen bu ekonomik kriz insanları yıprattı ve yoga ile çok güzel rahatlayabiliriz."

ANKA / Yerel