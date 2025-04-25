Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı Bursa'da Kapılarını Açtı

Bursa Fuar Merkezi'nde (BFM) KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen ilk fuar olan Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı kapılarını açtı. İnşaat sektörünün Bursa ve Türkiye'deki en önemli aktörlerinden olan Atış Yapı da fuardaki yerini aldı.

Bursa'da 27 Nisan'a kadar sektör profesyonellerini ağırlayacak olan Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı, konuttan yapı teknolojilerine, inşaat malzemelerinden mimari çözümlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren yaklaşık 40 firmayı bir araya getirdi. 5 bin metrekarelik alanda yeni konseptiyle düzenlenen fuarda Atış Şirketler Grubu'nun inşaat şirketi Atış Yapı, projeleri ve yatırım fırsatlarıyla dikkat çekti. 16 ülkeden 200'ün üzerinde yabancı alıcı ve yatırımcının yer adlığı fuarda Atış Yapı, Downtown projesindeki prestijli satılabilir alanların yanı sıra Nilüfer Bölgesi'ndeki Babylon Projesi ve Kayapa'da inşaatı devam eden Smart Ev projesini ziyaretçilere tanıttı.

Üretilen, modern iş ve yaşam alanları ile yatırım fırsatlarını olan Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı'nda ziyaretçilerine sunan Atış Yapı, aynı zamanda avantajlı gayrimenkul yatırım fonları hakkında da yatırımcıları bilgilendirdi. Atış Yapı'nın standını Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile çok sayıda protokol üyesi ve katılımcı ziyaret etti. - BURSA