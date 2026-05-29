Remzi Çayır: "Muhalefeti Altüst Ederek Kendimizi Var Etmeye Çalıştığımız An Milletin Anası Biraz Daha Ağlar"

Güncelleme:
(MERSİN) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, AK Parti iktidarının milletin temel problemlerini çözmek yerine gücü elde tutma telaşına düştüğünü ifade ederek, "Bir başkasını yorarak, bir başkasını zayıf düşürerek, muhalefeti altüst ederek kendimizi var etmeye çalıştığımız an milletin anası biraz daha ağlar. Sizin ananız güler, siz gülebilirsiniz, partiniz gülebilir, çevreniz mutlu olabilir ama millet mutsuz olur. Başkalarını karalamak marifet mi? Memleketin meselesini bırakıp muhalefetle uğraşmak, çare bu mu? Yeter. Sandığı milletin önüne koyun" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin Mersin İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara, Amerika-İsrail ittifakının İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına değinerek başlayan Çayır, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı bu acıların gölgesinde kutladığına işaret etti.

"MİLLETİN TEMEL DERTLERİ VAR"

Türkiye'nin çevresinde bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süresiz siyaset hastalığına düştüğünü ileri süren Çayır, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili mutlak butlan kararına ilişkin şunları söyledi:

"YSK'yı şu veya bu şekilde bypass eden hatta millet iradesini şu veya bu şekilde yok sayan yerel bir mahkemenin aylardır, yıllardır Demokles'in kılıcı gibi siyasetin üzerinde sallandırılan mutlak butlan kararı, halkın hiç mi hiç gündeminde olmayan, halkın mutlak butlan nedir ne değildir diye bilmeye bile çalışmadığı, yukarıda birkaç tane kendini bilmezin ve siyaseten iştahlı, siyaseten gücü elinde bulundurmak isteyen kişilerin, grupların, iktidarların oluşturduğu bu yapı milletimizi belirsizliğe sürüklemiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun üzerinde bir mahkeme yoktur. YSK'nın kararını hiçbir mahkeme söz konusu edemez, muhakeme edemez, eleştiri konusu edemez, yargılama konusu edemez. Hal böyleyken mutlak butlan, mutlak diyerek, CHP'nin şu ya da bu şekilde ülke gündemine işgalini devam ettirerek açlığı yok sayıdınız, milletin geçim derdinin üstünü örttünüz, insanca yaşama şartlarını yerle bir ettiniz ama döndünüz CHP kurultayını bize konuşturdunuz, CHP'nin iç işleriyle milleti meşgul ettiniz. Milletin temel dertleri varken gücü elde tutma telaşına düşüyorsunuz."

"KİŞİLERİN DEVLETLEŞMESİ BAŞIMIZA ÇORAP ÖRER"

İspanya Başbakanı'nın kardeşinin bir kamu kurumunda göreve başlaması üzerine Başbakan hakkında kamu gücünü kullanarak ailesine yarar sağlamak iddiasıyla soruşturma ve dava açıldığına değinen Çayır, "Şimdi cümbür cemaat, sülale, damat, öbürü, berisi, bakan, milletvekili, genel müdür hepsi var. Peki partililer? Partililer işe girmek için mutlak anlamda mülakata tabi tutulur, listeler hazırlanır, listeler AK Parti'den verilir. AK Partili olmayanın da işe girme şansı yok, işte tutma şansı yok, önünü açma şansı yok. Particilik devletleşmiş. Bundan hayır gelmez Sayın Cumhurbaşkanı. Sen 2002 kodlarına dönersen doğru yaparsın. 2009'daki anlayışına dönersen doğru yaparsın. 2011'den sonra devletleşmeyi seçtin. Kişiler devletleşmemeli. Devletimiz var. Devletimiz hep var olacak ama kişilerin devletleşmesi işte başımıza böyle çoraplar örer" ifadelerini kullandı.

"BİZ ÜÇÜNCÜ MUHALEFETE ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ"

Türkiye'nin gündeminin açlık, geçim derdi, adaletsizlik ve keyfilik olduğuna işaret eden Çayır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim bunları çözmeye, bunları sistematik olarak çözmeye çalışmamız lazım gelirken bir başkasını yorarak, bir başkasını zayıf düşürerek, muhalefeti altüst ederek kendimizi var etmeye çalıştığımız an milletin anası biraz daha ağlar. Sizin ananız güler, siz gülebilirsiniz, partiniz gülebilir, çevreniz mutlu olabilir ama millet mutsuz olur. Bunu da bilmiyorsunuz? Başkalarını karalamak marifet mi? Başkalarının iç işleriyle uğraşmak marifet mi? Memleketin meselesini bırakıp bir partiyle uğraşmak, birkaç partiyle uğraşmak muhalefetle uğraşmak. Çare bu mu? Bu mu insanlık? Yeter. Sandığı milletin önüne koyun. Millet sandık bekliyor. Sizden umudu yok. Bazı muhalefetten de umudu yok. Bazı muhalefetin ürettiği bir şey yok. Ama biz üçüncü muhalefete öncülük edeceğiz ve onu milletin önüne umut diye koyacağız."

Kaynak: ANKA
