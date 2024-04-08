ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında İslam Aleminin Bayramını tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak Mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, bir Ramazan Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bayramlar; birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dostluk duygularının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerdir. Mübarek Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı da her zaman sevgi ve hoşgörü kültürünün filizlenerek güçlenmesine vesile olmuştur. Gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması gereken en önemli değerlerimizden olan Ramazan Bayramı, sevdiklerimizin yanında olma, eş, dost ve akrabalarımızı hatırlama zamanıdır. Erciyes Üniversitesi yönetimi olarak maneviyatını hep birlikte yaşadığımız Ramazan Ayı'nda ailelerinin bizlere emaneti olan öğrencilerimiz ile Hayırseverlerimizin katkılarıyla her gün verdiğimiz ücretsiz iftar yemeğimizde aynı sofrada olmaya önem verdik. Birlikte iftar sofrasında buluşmamıza vesile olan tüm hayırseverlerimize şahsım ve Üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Bu vesile ile idrak edeceğimiz Ramazan Bayramının tüm İslam alemi ve ülkemiz olmak üzere dünyada barış, huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyor, başta şehit ailelerimiz, Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personelimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - KAYSERİ