Rehau Fabrikasında İşten Çıkarma Protestosu

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK)- Bilecik'in Osmaneli İlçesinde faaliyet gösteren Rerhau fabrikasında "DİSK'e bağlı Lastik İş Sendikasına üye oldukları" gerekçesiyle iddiasıyla 3 işçinin işten çıkarılmasına tepki gösteren Sendika Genel Başkan Yardımcısı Ziya Ünal, "Buradan Rehau işverenine sesleniyorum, 76 yıllık bir işçi sendikası olarak biz bu oyunlara gelmeyiz. Biz bu oyunları çok gördük, burada da Rehau işçisi Lastik İş Sendikası üyesi arkadaşlar buradaki mücadeleyi kazanacak bunun başka yolu yok" dedi.

Rehau Polimeri Kimya San. A.Ş. Fabrikası'nda DİSK'e bağıl Lastik İş Sendikası sendikal örgütlenmeyi tamamlayarak yetki tespitine başlandı. Bu süreçte "üç işçinin sendikaya üye olduğu" gerekçesi ile iş akitlerine son verildi. İşten çıkarılan işçiler fabrika önünde çadır kurdu. Lastik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Toplu Sözleşme Dair Başkanı Ziya Ünal, Lastik İş Genel Merkez Hukuk Daire Başkanı Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Öztürk ve Lastik İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Hakan Tıknaz da işçilere destek amacıyla fabrikaya geldi.

"Biz bu oyunlara gelmeyiz"

Ziya Ünal, burada yaptığı açıklamada, mücadeleden geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Rehau işyerindeki sendikal örgütlenme ile başlayan mücadelemizi kısa bir sürede yetki ve yasanın aramış olduğu sayıyı tamamlayarak burada örgütlü mücadelemizi yetki tespitine başlamış bulunmaktayız. Şubat ayı sonu itibariyle de yetki tespitimizin olumlu gelmesi ile birlikte bu iş yerinde işverenin olumlu gelen yetki tespitine itirazı ile sendikal örgütlü yapıyı bir şekilde burada dağıtmak için o saat itibarıyla yetki tespitinin olumlu gelmesine itiraz etmiştir.

Dolayısıyla biz sadece Rehau işyerinde değil, Türkiye'nin bütün bölgelerinde örgütlendiğimiz noktalarda işverenlerin ve sermayenin aynı sıkıntılı süreci yaşattığını ve sudan sebepten yetki tespitlerine itiraz ettiğini çok yakından biliyoruz. Buradan Rehau işverenine sesleniyorum, 76 yıllık bir işçi sendikası olarak biz bu oyunlara gelmeyiz. Biz bu oyunları çok gördük, burada da Rehau işçisi Lastik İş Sendikası üyesi arkadaşlar buradaki mücadeleyi kazanacak bunun başka yolu yok.

Bugün burada Rehau'da çalışan sendika üyesi arkadaşlarımız ile beraber onlara destek olmak için genel merkezden geldik. Tabii ki bu süreç devam edecek. Mücadelemiz burada Rehau'da işveren sendikayı tanıyana kadar, arkadaşlarımızın toplu sözleşmesini yapana kadar mücadelemiz devam edecek. Bugün bu arkadaşlarıma yapılan muamele yarın içerideki siz değerli arkadaşlarımıza yapılacak. Onun için işverenin vaatlerine kanmayın. Siz içerideki arkadaşlar da sonuna kadar destek verip bu mücadeleyi burada örgütlü yapıyı kurup toplu sözleşmemizi yapana kadar yaptıktan sonra da devam etmesi gerekiyor."