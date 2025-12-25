Kandil simitleri tezgahlarda yerini aldı

Regaip Kandili'nin gelmesiyle beraber satışa sunulan sıcak ve taze kandil simitleri tezgahlardaki yerini aldı.

Üç ayların başlangıcından sonra Receb-i Şerif'in ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili'nin gelmesiyle birlikte kandil simitleri tezgahlardaki yerini aldı. Kandil günlerinde vatandaşların vazgeçilmezi olan kandil simidi, taneyle ve kutuyla pastanelerde satışa sunuldu.

"Şu an kilosunu 400 liradan satışa sunuyoruz"

Eskişehir'de pastanecilik yapan Metin Tiftik Regaip Kandili ile satışa çıkan kandil simitleri hakkında, "Mübarek kandil vesilesiyle bugün de her zaman olduğu gibi geleneksel kandil simitlerimizi hazırlayıp tezgahlarımıza çıkardık. Kandil simitlerimiz; mahlepli, bol susamlı ve tereyağlı olup lezzetiyle fark oluşturmaktadır. Şu an kilosunu 400 liradan satışa sunduğumuz bu simitlerimizi bugün için yaklaşık 15 kilo kadar taze bir şekilde ürettik. Bu özel güne has hazırladığımız tereyağlı ve mahlepli simitlerimizi vatandaşlarımıza en taze haliyle sunmayı hedefliyoruz. Herkese hayırlı kandiller dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR