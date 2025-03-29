Ramazan Bayramı'nda Esnafın Yüzü Güldü

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı'nda son 1 gün kala yaşanan hareketlilik esnafı sevindirdi.

Şuhut İlçesi'nde Ramazan Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar ilçe merkezinde bayram alışverişine çıktı. Vatandaşın talebini karşılamak isteyen esnaf, günün erken saatleri itibariyle pazarda yerini aldı. Şekerden kolonyaya, ayakkabıdan mutfak gereçlerine, giyimden oyuncağa kadar birçok ürüne talep gösterildiği görüldü.

"İşlerimiz yoğun, Allah bin bereket versin"

Pazar esnafı İsmail Gezer, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında, "Ekmek paramız için mücadele veriyoruz. Bayrama az bir süre kaldığı için çok erken saatlerde pazara geldik, sergimizi kurduk. Arefe günü akşamına kadar buradayız. İşlerimiz yoğun, Allah bin bereket versin" dedi.

"Güzelce çalışıyoruz ve kazanıyoruz"

Bir başka pazar esnafı Hasan Şener ise, şunları söyledi:

"Arefe günü hazırlık için bir gün önceden buraya geldik. Güzelce çalışıyoruz ve kazanıyoruz. İşler iyi, elhamdülillah. Allah bereket versin. Allah izin verirse arefe günü akşamına kadar buradayız." - AFYONKARAHİSAR