TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.

Tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Kısa süren bayram tatilinin ardından evlerine dönmek için yola çıkan sürücüler, otoyolun İstanbul istikametinde araç sayısında belirgin bir artışa neden oldu.

Özellikle Gültepe Tesisleri mevkisinde yoğunlaşan trafik, akşam saatleriyle birlikte yavaş ilerliyor. Güzergah üzerinde yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü daralma noktalarında araçlar yavaş seyrederken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, İstanbul yönündeki yoğunluğun aksine otoyolun Ankara istikametinde ise trafiğin normal ve akıcı seyrettiği görüldü. - KOCAELİ

