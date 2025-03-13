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Ramazan Ayında Balık Tezgahlarında Bereket

Ramazan Ayında Balık Tezgahlarında Bereket
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Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte balık tezgahlarında bolluk ve ucuzluk yaşanıyor. Ünlü balıkçı Kenan Balcı, vatandaşları haftada en az iki kez balık tüketmeye davet etti ve fiyatların düştüğünü belirtti.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte balık tezgahlarında adeta bereket yaşanıyor. Havaların güzel gittiğini ve Ramazan ayının da bereket getirdiğini belirten yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı vatandaşlara haftada en az iki kez balık yemelerini önerdi.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte balık tezgahları hem bollaştı hem de ucuzladı. Havalarının güzel olması nedeniyle balıkçıların dolu ağlarla geri döndüğünü belirten İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, "Karadeniz ve Marmara'nın suyu adeta balık oldu. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlarımız şenlendi. Şu anda istavritten, hamsiye, sardalya'dan, kalkana birçok balık çeşidi mevcut. Vatandaşlarımıza özellikle şu önerim var, 13-14 saat oruç tutuyoruz. Haftada iki, üç kez balık tüketelim. Hem sindirimi kolay. Hem de besin değeri yüksek. Bir gün tava yapıyorsak, diğer günde fırında yapalım. Ama bol bol balık tüketelim" diye konuştu.

Yaşanan balık bolluğunun fiyatlara da yansıdığını belirten usta balıkçı Balcı, "Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'ndayız. Burası Beylikdüzü'nün merkezi. Balık fiyatları dibe inmiş vaziyette. Sardalya ve istavritin kilosu 100 lira. 3 kilo 200 lira. Yani 3 kilo alırsanız 1 kilo bedavaya geliyor. Yine lüferin dedesi dediğimiz kofana balığının kilosu 550 liraya kadar düştü. Denizlerin vazgeçilmesi kalkan balığı ise 2 bin liradan şimdi 750 liraya kadar düştü. Şuanda fiyatlar çok uygun. Tezgahlarda bol bol balık var. Sağlık için herkesi balık yemeye davet ediyorum" dedi.

Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız denizlerle çevrili diyen Balcı, "Denizlerimiz bizlere sunulan en önemli maden. Madenlerin tam ortasında yaşıyoruz. Denizler bize çeşit çeşit, milyonlarca balık veriyor. İçinde hiç bir şekilde katkı maddesi yok. Anne sütünden sonra yıpranan dokularımızı onaran tek besin kaynağı balık. Karadeniz, Marmara Denizi'nin suyu balık olsaydı şimdiye kadar tükenirdi. Asırlardır denizlerde balık tutuluyor yine de bitmiyor. Milyonlarca vatandaşa balık verdik ama yine de balıklar bitmedi. Bizler denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Bu güzel nimetlerden gelecek nesillerde faydalansın diye denizlerimize önem gösterelim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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