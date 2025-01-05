Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Konu: Suriyeliler! Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor

Prof. Dr. Hüsamettin İnaç'tan Filistin Meselesine Dair Önemli Açıklamalar

Prof. Dr. Hüsamettin İnaç'tan Filistin Meselesine Dair Önemli Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Filistin meselesi ve Gazze'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. İnaç, Filistin'in yalnız bırakıldığını ve uluslararası destekle umudun arttığını vurguladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Filistin meselesi ve Gazze'deki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İnaç, Filistin davasının İslam ve Arap dünyasında uzun süredir unutulduğunu ifade ederek bunun temel nedeninin Körfez ülkelerinin kendi siyasi çıkarları ve tahtlarını kaybetme korkusu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. İnaç, Gazze'de yaşanan olaylarda Filistin'in yalnız bırakıldığını belirtti ve şunları söyledi: "Hamas'ın yanında olduğunu söyleyen güçlerin, vekil kuvvetlerini harekete geçirmemesi dikkat çekicidir. Örneğin Hizbullah, Bedir Tugayları veya Haşdi Şabi gibi unsurlardan beklenen destek gelmedi. Bu durum, Filistin'in uluslararası arenada yalnız bırakıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor."

"Batı'dan gelen destek önemli"

İnaç, Avrupa'da Filistin'e yönelik desteğin artmasının önemli bir gelişme olduğuna işaret etti. Özellikle İspanya'nın bu konuda öncülük ettiğini belirten İnaç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında açtığı davanın, adaletin sağlanması yolunda umut verici bir adım olduğunu ifade etti.

Gazze'nin zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İnaç, bölgedeki mücadelelerin sadece insani değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik nedenlerle sürdüğünü vurguladı. Gazze'nin, Doğu Akdeniz'deki enerji koridorlarının bir parçası olarak görüldüğünü ifade etti.

Gazze'nin geleceği konusunda ise umutlu olduğunu belirten İnaç şöyle konuştu:

"Gazze'nin özgürlüğüne kavuşacağına, topraklarını yeniden elde edeceğine ve düşman unsurlarını coğrafyasından uzaklaştıracağına inanıyorum. Bu süreç büyük bir değişim ve dönüşümün habercisi olacaktır."

Prof. Dr. İnaç, Filistin halkının zulüm karşısında inancını kaybetmemesinin dünya genelinde vicdan sahibi insanları etkilediğini belirterek, uluslararası toplumun bu konuda daha adil ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
img

Vedat Milor'dan dikkat çeken Kent Lokantası yorumu
img

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
Fenerbahçeli Athena Gökhan'dan olay Galatasaray paylaşımı
Cemal Enginyurt: Siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaparım
Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Wanda'dan kafa karıştıran hamle
Penaltı mı, değil mi? Yorumcular tek görüşte birleşti
Yorumcular tek görüşte birleşti

Son Dakika Haberleri

TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki ETIAS sistemi nedir? ETIAS yeşil pasaportu kapsıyor mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak 2025? Emekli maaşı zam oranı nasıl hesaplanacak? KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE! Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı, hd izleme linki var mı? SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.