Üye Girişi
Haberler
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! Ekipler olay yerinde
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! Ekipler olay yerinde
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
Ziyaret doğrulandı, havadan ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı

Prof. Dr. Hasan Türkez, Bor Madeninin Önemi Üzerine Konuştu

Prof. Dr. Hasan Türkez, Bor Madeninin Önemi Üzerine Konuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Ocakları'nın düzenlediği söyleşide Prof. Dr. Hasan Türkez, Türkiye'nin bor madeni zenginliklerini, borun sağlık üzerindeki potansiyelini ve bilimsel çalışmaların önemini vurguladı. Bor bileşenlerinin endüstride geniş uygulama alanlarına sahip olduğunu belirten Türkez, borun gelecekteki rolünü de açıkladı.

Türk Ocakları tarafından her hafta sonu düzenlenen söyleşinin bu haftaki konuğu bor madeni üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hasan Türkez oldu.

Erzurum Barosu konferans salonun da düzenlenen söyleşiye çok sayıda kişi katıldı. Prof. Dr. Hasan Türkez, Türkiye'nin bor madeni noktasında zengin bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Bor bileşiklerinin eşsiz fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde her endüstri alanında kullanılabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Türkez, borun ilaç ve sağlık teknolojileri alanındaki potansiyelini anlattı.

Borun nanoteknoloji ve ilaç Ar-Ge çalışmalarındaki önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Türkez, bor elementinin hücre koruyucu, antienflamatuar, antioksidan ve DNA koruyucu özellikleri sayesinde Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanılabilecek sentetik formülasyonları araştırdıklarını belirterek ve etkin bulunan bazı bor içeren yenilikçi molekülleri patentlediklerini ifade etti.

Ayrıca, bor bileşiklerinin günümüzde tarımdan kozmetiğe, uzay ve havacılık sanayisinden enerji sektörüne kadar yaklaşık 500 farklı endüstriyel alanda kullanıldığını ve bu kullanım alanlarının her geçen gün arttığını ifade eden Prof. Dr. Türkez, Türkiye'nin bor rezervleri kadar bilimsel çalışmalarla da bu alanda söz sahibi olmasının önemini vurgulayarak, bor üzerinde çalışmanın aslında bir vatan borcu olduğunu da vurguladı.

Bor'un aslında Osmanlı döneminden beri bilindiğini ve kullanıldığını da anlatan Prof. Dr. Türkez, Türkiye'nin Bor madeni üzerinde daha kapsamlı çalışmalarını artırarak devam ettirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Hasan Türkez, Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin Bor Madeninden birçok alanda faydalandığını, kendi kısıtlı rezervlerini stratejik olarak ilan ederek kullanmadıklarını ve ülkemizden temin etmeyi tercih ettiklerini anlattı.

'Türkiye olarak boru katma değeri daha yüksek olan ürünler halinde küresel piyasalara arz etmemiz gerektiğini belirterek ulusal ekonomimize daha çok katkı sağlanabileceğini söyledi. 'Bor ülkemiz çocuklarının yarını ve geleceğidir' diyen Prof. Dr. Hasan Türkez, 'Bor sağlık ilişkisi hakkında taraflı, yanlı olarak olumsuz bulguları ön plana çıkararak boru karalamaya dönük bilimsellikten uzak çalışmaların algı oluşturmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Bu konuda bor hakkında olumsuz propagandalara karşı yıllarca mücadele verdiğini ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Ayrıca, borun söz konusu olumsuzlukları bir tarafa antikanser ilaçlardan antibiyotiklere, gıda takviyelerinden nötron yakalama tedavilerine varan geniş skalada oldukça faydalı etkilerinin varlığını bilimsel kanıtlarıyla katılımcılara sundu.

Programın son bölümünde Türk Ocakları Erzurum Şube Başkanı Av. Nizam Işık, Prof. Dr. Hasan Türkez'e teşekkür plaketi verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
img

Bunu yaparsa bir rekoru daha tarihe gömecek
img

Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Türkiye'nin 68 yıllık tekstil devi kapandı, onlarca kişi işsiz kaldı
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu

Son Dakika Haberleri

Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı 22-23 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.