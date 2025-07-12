Posof'ta 15 Temmuz İçin Minikler Futbol Turnuvası Düzenlendi

Posof'ta 15 Temmuz İçin Minikler Futbol Turnuvası Düzenlendi
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Posof ilçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla minikler futbol turnuvası düzenlendi. Müsabakalar sonrasında dereceye giren takım çocuklarına kupaları verildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Posof ilçe Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından Posof stadında minikler futbol turnuvası düzenlendi.

Centilmence geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupaları Posof kaymakamı Mehmet Fatih Kastioğlu ve İlçe Müftüsü İsmail Bayram tarafından verildi.

Posof Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Yılmaz, amaçlarının çocuklara ve ailelerini bir araya getirmek olduğunu belirterek, "15 Temmuz ruhunu çocuklara hatırlatarak birlik ve beraberliğin önemini kavratmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlendi. Çocuklara bu etkinlik dolayısıyla bir araya gelip takım ruhunu hatırlatmak oldu. Turnuvaya katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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