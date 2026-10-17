Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Polis Özel Harekat, 20 ülkeden 96 keskin nişancıyla yarıştığı BORAN'da şampiyon oldu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, 20 ülke ve 96 keskin nişancının katıldığı 8. BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Polis Özel Harekat'ın birinci olduğunu duyurdu. Paylaşımda, teşkilatı gururlandıran personel tebrik edilip başarılarının devamı dilendi.

20 ülke ve 96 keskin nişancının katıldığı 8.BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Polis Özel Hareket, yarışmada birinci olarak şampiyon oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "20 Ülke, 96 Keskin Nişancı ve Şampiyon: Polis Özel Harekat. 8.BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Polis Özel Harekat personelimiz birinci oldu. Disiplini, üstün yeteneği ve azmiyle teşkilatımızı gururlandıran kahraman personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 96 sitede yayınlandı.
İtalya’daki soruşturmaya İsrailli Bakan Katz da dahil edildi

Avrupa ülkesinden İsrail'e soğuk duş! Katz'a soruşturma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler şaşkına döndü! Örümcek sırtında onlarca yavrusunu taşıdı

Görenler önce korktu, sonra hayrete düştü! Sırtına dikkat
Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

Önce vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi

İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına cevap verdi

Beşiktaş kazandı, Sergen Yalçın patladı: Gördük çöpleri

Sergen'den Beşiktaş'ın yükselişine olay çıkış: Gördük çöpleri

Sağanak yağış Adana'yı da vurdu: Yollar göle döndü

Ülkenin birçok yerinden benzer görüntüler geliyor! Yollar göle döndü
Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
Bakan Memişoğlu duyurdu: Hasta ve çalışan hakları tek çatı altında birleşiyor

Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu "Bu bir ilk" diyerek duyurdu