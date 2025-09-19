Polis Memuru Mustafa Şahin'den Engellilere Umut Olan Proje

Türkiye ve yurt dışında yaptığı iyilik hareketleriyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin, engelli bireylere umut olacak yeni bir projeye daha imza attı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen etkinlikte 50 engelliye akülü sandalye dağıtıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan ve birçok yardım kampanyasına öncülük eden polis memuru Mustafa Şahin, Ankara'daki etkinlikle bir kez daha engelli bireylerin hayatına dokundu. Programa İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve TBMM Üyesi Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılarak, engelli bireylerin mutluluğuna ortak oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda dağıtılan akülü sandalyeler büyük beğeni toplarken, engelli çocukların sevinçleri yürekleri ısıttı.

Mustafa Şahin etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bizim tek gayemiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatına küçük de olsa kolaylıklar katabilmek. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, engelli kardeşlerimizin hayatına kattığımız değer her şeyden kıymetlidir. Bu tür organizasyonları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Katılımcılar organizasyondan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Mustafa Şahin'in yıllardır yürüttüğü gönüllü çalışmaların topluma örnek olduğunu ifade ettiler. - ŞIRNAK