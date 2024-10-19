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Polis Memuru Barış Üçlü, Uluslararası Kick Boks Turnuvasında Şampiyon Oldu

Polis Memuru Barış Üçlü, Uluslararası Kick Boks Turnuvasında Şampiyon Oldu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Barış Üçlü, Yalova'da düzenlenen uluslararası Kick Boks turnuvasında şampiyon olarak Türkiye'yi ve emniyet teşkilatını gururlandırdı. 20 ülkeden 60 sporcunun katıldığı turnuvada altın kemeri kazanan Üçlü, başarılarına devam edeceğini belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Barış Üçlü, Yalova'da düzenlenen uluslararası Kick Boks turnuvasında şampiyon olarak Türkiye'yi ve emniyet teşkilatını gururlandırdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Barış Üçlü, Yalova'da düzenlenen uluslararası Kick Boks turnuvasında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. 20 ülkeden 60 sporcunun katıldığı profesyonel turnuvada altın kemerin sahibi olan Üçlü, hem Türkiye'yi hem de emniyet teşkilatını gururlandırdı.

Turnuvanın ardından konuşan polis memuru Barış Üçlü, elde ettiği başarıyı ve hazırlık sürecini şu sözlerle ifade etti: "Yaklaşık 20 ülkeden 60 sporcunun katıldığı profesyonel bir maça katıldık. Daha önce amatör olarak boks maçlarına çıkmıştım, ancak bu sefer profesyonel maç için hazırlıklarımı sert antrenmanlarla gerçekleştirdim. Bu sayede şampiyonluğu kazanarak kemerimizi aldık. Şimdi, uluslararası arenada hem ülkemizi hem de emniyet teşkilatımızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum, başarılarımızın devamı gelecek inşallah" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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