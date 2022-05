Pinyanişi Aşireti'nin yeni lideri Ali İhsan Zeydan oldu - Haberler

Hakkari il merkezi ile Yüksekova ilçesinde yoğun olarak yaşayan ve Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce mensubu bulunan Pinyanişi Aşireti'nin lideri Osman Zeydan'ın vefatından sonra yerine Ali İhsan Zeydan seçildi.

Aşiretin ileri gelenlerinin katılımı ile yapılan toplantıda, Pinyanişi Aşireti'nin yeni lideri olarak eski Yüksekova Belediye Başkanı Ali İhsan Zeydan seçildi. Burada bir konuşma yapan Ali İhsan Zeydan, görev yaptığı dönemde her zaman devlet ile millet arasında köprü görevi yaptığını belirterek, "Pinyanişi aşireti kadim bir aşirettir. Pinyanşi aşireti sadece Türkiye'de değil, dünyada yer alıyor. Herkesin huzurlu içinde yaşaması içinde çalışacağız. Her kapıyı çalacağım, herkese gideceğim, çünkü herkes bizim için önemlidir. Ben büyük olmaya değil hizmetkarınız olacağım daima. Biz her yerde adaleti sağlayacağız inşallah. Cumhurbaşkanımızın örnek hizmetleri ile devletimizle beraber bölgeye güzel hizmetler edeceğiz. Şimdiden herkese teşekkür ederim, Allah herkesten razı olsun" dedi.

Pinyanişi Aşireti lideri Ali İhsan Zeydan'a tebrik ziyaretleri yoğun şekilde devam ediyor.

