Pegasus'tan powerbank kararı
İstanbul-Seul uçağının koltuğun arasına düşen powerbank nedeniyle Kazakistan üzerinden İstanbul'a dönmesi üzerine Türk Hava Yolları'nın ardından Pegasus da benzeri bir karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun tavsiyesi üzerine Pegasus, uçaklarda powerbank kullanımını yasakladı.
İstanbul-Seul seferini yapan uçak, yolculardan birinin taşınabilir şarj cihazının (powerbank) koltuk arasına düşürmesi nedeniyle Kazakistan üzerinden İstanbul Havalimanı'na dönmüştü.
BAKAN URALOĞLU TAVSİYEDE BULUNMUŞTU
Olayın ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın çıktığını aktararak "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulunmuştu.
PEGASUS POWERBANK KULLANIMINI YASAKLADI
Bunun üzerine Pegasus Havayolları, powerbank kullanımını yasak getirdi. Yasak kapsamında yolcular beraberinde getirdikleri taşınabilir şarj cihazlarını uçuş sırasında kullanamayacak.
TÜRK HAVA YOLLARI DA BENZER BİR KARAR ALMIŞTI
Türk Hava Yolları da geçen günlerde benzer bir karar aldığını duyurmuştu. "Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz." açıklamasını yapan Türk Hava Yolları, "Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.