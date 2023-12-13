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PAÜ Turizm Fakültesi'nden Denizli Sesli Rehber Projesi

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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Bertan'ın yürütücüsü olduğu 'Denizli Sesli Rehber' projesi tamamlandı. Proje kapsamında Denizli'nin gastronomi haritası, şehir turu, kültürel miras haritası ve daha birçok turistik bilgi oluşturuldu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Turizm Fakültesi Dekanı ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Bertan'ın yürütücüsü olduğu "Denizli Sesli Rehber" projesi tamamlandı.

PAÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Bertan'ın yürütücülüğünü yaptığı "Denizli Sesli Rehber" projesinde Denizli gastronomi haritası, yürüyerek Denizli şehir turu, somut olmayan kültürel miras haritası, müze haritası, antik kentlerin kısa/uzun tur haritaları, bisikletle Denizli şehir turu, gizli kalmış köyler haritası oluşturuldu.

"Denizli Sesli Rehber" adlı projede, sürdürülebilir turizm anlayışı ile Denizli turizm potansiyelinin geliştirilmesi amaçlandı. Proje kapsamında yürüyerek/bisikletle şehir turu, somut olmayan kültürel değerler, tarihi camiler, yaşayan insan hazineleri, kervansaraylar, gizli kalmış köyler, müzeler, tarihi/antik kentler ve yapılar, mağaralar, yaylalar, kanyonlar, vadiler, şelaleler, balon/yamaç paraşütü, temalar olarak belirlendi. Denizli ili yöresel lezzetleri ise çorbalar, etli, sulu, sebzeli, zeytinyağlı yemekler, hamur işi, börekler ve ekmekler; salatalar/ yoğurtlar, turşular ve tatlılar olarak proje kapsamında ele alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli Rehber Gastronomi Turizm Yerel Güncel Haberler

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