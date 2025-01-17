Pasinlerli Kick Boksçular, 2025 İl Birinciliğinde Şampiyon Oldu

2025 Okul Sporları Kicks Boks İl Birinciliğinde 20 altın, 7 gümüş 5 bronz madalya ile şampiyonluk kürsüsüne çıkan Pasinlerli Kick Boksçular büyük bir gurur yaşıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, şampiyon kick boksçulara hediye takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 Yılı Okul Sporları sezonunda Pasinler Kick Boksta Erzurum İl Birinciliğini kazandı.

Erzurum'da yapılan 2025 Okul Sporları Kicks Boks İl Birinciliğinde 20 altın, 7 gümüş 5 bronz madalya ile şampiyonluk kürsüsüne çıkan Pasinler şampiyon oldu. 32 madalya ile tatamiden inen Antrenör Sibel Piri yönetimindeki Pasinlerli Kick Boksçular, ilçe halkına da büyük bir sevinç yaşattı. Pasinler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, sporcuları ve antrenör Sibel Piri'yi tebrik ederek hediye takdim etti.

Yılmaz, "Pasinler Gençlik Spor Kulübü Başkanımız Yücel Aksakal nezdinde antnenörümüz Sibel Piri ile sporcularımızı tebrik ediyorum. Grup müsabakalarında ve Türkiye şampiyonalarında başarılar diliyorum" dedi.

Yılmaz, destek ve katkılarından dolayı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e de teşekkür etti. - ERZURUM