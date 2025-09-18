Papaz Yahnisi İçin Coğrafi İşaret Tescili Süreci Başladı

Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, 'Papaz Yahnisi' için coğrafi işaret tescili sürecinde önemli bir adım daha atıldığını duyurdu.

Bilecik'in yöresel lezzetlerinden 'Papaz Yahnisi' için coğrafi işaret tescili sürecinde önemli bir adım daha atıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen tescil sürecinde, ürünün resmi olarak tescillenmesinden önce kamuoyuna duyurulması ve itirazların alınması için ilan süreci başlatıldı.

Süreç hakkında bilgi veren Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, "Papaz Yahnisi'nin coğrafi işaret tescili için son adım olan ilan süreci başlamıştır. Bu süreçte, ilgili ürün resmi olarak tescillenmeden önce kamuoyuna duyurulur ve itirazlar alınır. İlan süresi sonunda herhangi bir itiraz olmazsa, 'Papaz Yahnisi' coğrafi işaret olarak tescillenmiş olur. 'Papaz Yahnisi'nin' Bilecik'e özgü olduğunu tescilleyerek, ürünün kalitesi ve özgünlüğü korunacak. Bölge ekonomisine katkı sağlanacak, turizm ve yerel üretim desteklenecek. Tüketiciler, ürünün gerçek ve orijinal olduğunu garanti altına alacak" dedi. - BİLECİK