Pala Dayı'nın Ucuz Çayı ile Dayanışma Kültürü Yaşatılıyor

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yıllardır çay ocağı işleten ve "Pala Dayı" lakabıyla bilinen Mustafa Sungur, çayı 5 liradan satarak hem esnaflık geleneğini hem de dayanışma kültürünü yaşatıyor.

Pertek ilçesinde, bölge halkının doğayla uyumlu yaşamı ve sıcak sosyal ilişkileriyle bilinen çay ocaklarından biri 25 yıldır aynı anlayışla hizmet veriyor. İlçede "Pala Dayı" olarak tanınan Mustafa Sungur, çayı 5 liradan satarak vatandaşın bütçesine nefes olurken, hijyen ve samimiyetle de güven kazanmış durumda. İlçe sakinleri ise Pala dayının dürüstlüğü ve yıllardır değişmeyen esnaf ahlakı nedeniyle örnek gösteriyor. Bir bardak çay, diğer çay ocaklarında 10 lira ve kafelerde 30 lirayı aşkın fiyatlarla satılırken Pala dayıda 5 lira olması duyanların dikkatini çekiyor.

"Diğer kıraathanelerde ve çay ocaklarında 10-15 liradır, en düşük veren benim"

Sürümden kazandığını ve kazancından memnun olduğunu dile getiren Mustafa Sungur, "25 senedir burayı çalıştırmaktayım. Burada lakabım Pala, Mustafa dersen buradan kimse bilmez. Ama Pala dersen buradaki herkes beni tanır, bilir. Çay fiyat olarak şimdilik beni kurtarıyor. Şu anda beni idare ediyor. Tabi ki sürümden kazanıyorum. Çok şükür işlerim iyidir, fena değil. Burada günlük 300-350 civarında marka atıyorum. Bu da benim için yeterlidir beni kurtarıyor. Burası çay ocağıdır, çayımız tazedir. Müşterilerimizden herhangi bir şikayet yoktur. Çayımız her zaman güzeldir. Elimizden geldiği kadarıyla iyi yapmaya çalışacağız. Piyasada çay 10 liradır, belki feribotlarda ve başka yerlerde 15 lira olabilir. Ama diğer kıraathanelerde ve çay ocaklarında 10-15 liradır, en düşük veren benim. 5 liradan veriyorum. Vatandaş için uygun bir yerdir. Buranın halkı genellikle emeklidir, orta yaşlı kişilerdir. Oyun yok bir şey yok, herkes buraya gelip tertemiz bir şekilde çayını içer, sohbetini eder. Günlük temizliyorum, yıkıyorum. Millet rahat rahat oturup çayını içiyor, herkes memnundur" şeklinde konuştu.

"Böyle bir insanın Pertek'te olması örnek teşkil edecek bir durum"

Pertek ilçe sakinlerinden Hüseyin Tekin ise Pala Dayı'nın hem esnaflığı hem de kişiliği ile örnek olduğunu söyledi. Tekin, "Pala Dayı'nın sayesinde ucuz çay içiyoruz. Temiz, hijyenik bir yerde. Pertek'imize örnek bir vatandaş. Böyle bir insan daha içimizde yoktur. Bir insan kazancı için, hak için yapar; birisi de kazık atmak için yapar. Yani bu adamda öyle bir şey yok. Çok dürüst ve temizdir. Yıllardır tanıyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir burada oturuyorum, kendisini de tanıyorum. Kişiliği, dürüstlüğü çok güzeldir. Böyle bir insanın Pertek'te olması örnek teşkil edecek bir durum" dedi.