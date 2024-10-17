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Pakistanlı Milyarder Alshair Fiyaz'ın Mega Yatı Fethiye'ye Geldi

Pakistanlı Milyarder Alshair Fiyaz'ın Mega Yatı Fethiye'ye Geldi
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86 metre boyundaki 'Ecstasea' mega yatı, Fethiye İskelesi'ne yanaşarak 110 ton akaryakıt aldı. Türkiye'nin mavi yolculuk sezonunda yabancı mega yatlar turizme katkı sağlıyor.

Pakistanlı milyarder Alshair Fiyaz'ın 86 metre boyundaki 'Ecstasea' isimli mega yatı öğle saatlerinde Fethiye İskelesi'ne yanaşarak 110 ton akaryakıt aldı.

Turizm sezonu boyunca ege sularına mavi yolculuk için gelen mega yatlar, Türkiye'ye döviz kazandırmaya devam ediyor. Dünyanın en zengin iş adamlarına ait mega yatlar sahiplerini ve misafirlerine ege sahillerinde mavi yolculuk yaptırıyor. Öğle saatlerinde Fethiye İskelesi'ne yanaşan Pakistanlı milyarder Alshair Fiyaz'ın 86 metre boyundaki mega yatına İzmir Aliağa'dan 4 tankerle getirilen 110 bin litre akaryakıt karadan ikmal edildi. 120 milyon dolar değerindeki mega yatın 7 kabininde 14 misafir konaklarken, 24 personelin de görev yaptığı öğrenildi. Cayman adaları bayraklı 'Ecstasea' isimli mega yat Göcek'ten Fethiye'ye gelirken, Fethiye İskelesi'nde yatı gören yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekip öz çekim yaptılar.

'Ecstasea' isimli mega yat iç tasarımı rahat bir sahil evi havasını taklit ederken, bir dizi gösterişli özelliğe ve çok çeşitli su oyuncaklarına da sahip olduğu kaydedildi. Yatta Pakistanlı milyarder Alshair Fiyaz'ın olup olmadığı öğrenilemezken yatın içerisinde sinema olanakları, birden fazla bar, egzersiz odası, buhar odası, sauna ve en üst düzey rahatlama deneyimi için masaj odasıyla tamamlanan yedi geniş kabinde 14 misafirine konforlu bir şekilde konaklama imkanı sunduğu kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi Türkiye Fethiye Turizm Emlak Yerel

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