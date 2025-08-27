Özgürlüğü Dağınıklıkta Buldu: Kumaş Satıcısı Cemalettin Serdar

Hastane yöneticiliği görevinden istifa ettikten sonra Ordu'da 30 yıldır parça kumaş satışı yapan Cemalettin Serdar, dükkanının dağınıklığıyla dikkat çekiyor. Dağınıklığın fıtratında olduğunu söyleyen Serdar, düzen yerine özgürlüğü seçtiğini belirtiyor.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi mezunu Cemalettin Serdar (60), 1988 yılında Elazığ Palu'da hastanenin vekaleten müdürlüğünü yürüttü. Dönemin devlet düzenine ve haksızlık içeren kurallarına ayak uydurmak istemeyen Serdar, makam koltuğunu bırakıp istifa etti. Önce çeşitli ürünler satan Serdar, ardından parça kumaş işine yöneldi. Ancak bir süre sonra kumaşları satmaktan çok satın almaya heves eden Serdar'ın iş yeri ise dağınıklığı ile dikkat çekiyor.

"Dağınıklık fıtratımda var, satın almaya doyamıyordum"

Bu işi yaklaşık 30 yıldan bu yana devam ettirdiğini aktaran Serdar, "Ben kendim de dağınık olduğum için dükkan da dağınık. Biz dağınık sevenlerdeniz. Biraz da bizim işimizin gereği ama benim fıtratımda var. Bende biraz kumaş alma hastalığı da var. Ben mal almaya doyamıyordum, ala ala ihtiyaç olmadığı halde bir hayli doldurdum. Belki de tedavi görmemiz gerekiyordu. Doldurunca çeşitler de çoğaldı, dükkan artık karışık bir hale geldi. En son bir büyüğümüzün tavsiyesi ile artık son dönemlerde kumaş satın alma hissi kayboldu. Bu bende bağımlılık gibiydi, satmada gözüm yoktu ama almaya doyamıyordum" dedi.

"Bu şekilde daha çok mutlu oluyorum"

"Allah biliyor, dağınık olunca ben daha mutlu oluyorum" diyen Serdar, eşinin bu duruma alışsa da düzenli olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğunu ifade ederek, "Bu düzen işi pek bana gelmiyor, otoriteye ya da başka bir şeye bağlı kalmak bana göre değil. Bu şekilde kendimi daha özgür hissediyorum, ben kendi hayatımı yaşamak istediğim için vatandaşın söylediklerinden ziyade kendi bildiğimi uyguluyorum. Eşim kızıyor, inşallah bundan sonra düzenli olacak. Benim acizane tavsiyem, 3 günlük dünyada rızkını helalinden kazanmaya çalışmalı. Bu simit, ekmek ya da kumaş olabilir ama benim gibi satan olmaz, ben istisnai bir durumum" diye konuştu. - ORDU