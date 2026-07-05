Öğretmenler Sinop'tan Seslendi: "Taban Maaş Geri Gelsin, Mülakat Kaldırılsın"

(SİNOP) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile Eğitim Sen ve Eğitim-İş temsilcileri, özel sektörde "taban maaş" sisteminin uygulanması ve kamuya alımlarda mülakatın kaldırılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

İtfaiye Caddesi'nde toplanan öğretmenler, sloganlar atarak İskele Caddesi'ne yürüdü.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Üyesi Betül Koca, burada yaptığı açıklamada, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin asgari ücret ve altında çalıştırıldığını belirterek, mücadelelerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda mesleki onur mücadelesi olduğunu söyledi.

Koca, "Özel kurslarda, kolejlerde, rehabilitasyon birimlerinde asgari ücrete ve hatta onun altına çalıştırılıyoruz. Bu nedenle bu mücadelemiz artık öğretmenin itibarı ve onuru mücadelesidir. İnsanca ve onurluca yaşamak isteyenlerin mücadelesidir" dedi.

Ankara'da çeşitli eylemler düzenlediklerini belirten Koca, "52 gün TBMM Parkı'nda nöbet tuttuk. Ardından İstanbul'dan Ankara'ya öğretmen yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu yıl da 13 gün sendika binamızın önünde açlık grevi yaptık. NATO nedeniyle eylemlerimiz engellendi. Ancak geri adım atmayacağız, yeniden Ankara'ya döneceğiz ve bulunduğumuz illerde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarih öğretmeni Alime Çapkın ise, "Bugün aynı zamanda hemşehrimiz AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'e seslenmek için buradayız. Kendisi yalnızca milletvekili değil; eğitim alanında farklı görevleri de bulunan bir isimdir. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesidir ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun baş imzacılarındandır. Ancak özellikle son üç haftadır öğretmenlere yönelik baskılar karşısında sessiz kalması Sinoplu öğretmenlerde hayal kırıklığı yaratmıştır" ifadelerini kullandı.

Çapkın, taban maaş uygulamasının geri getirilmesini, mülakat mağduru öğretmenler için de atama istediklerini bildirdi.

"ALIN TERLERİNİN VE EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI İSTİYORLAR"

Eğitim Sen Sinop Şube Başkanı Musa Uzun da öğretmenlerin temel taleplerinin insanca yaşayabilecekleri bir ücret olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız çok büyük taleplerde bulunmuyor. Alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını istiyorlar. KPSS'yi kazanıp atama bekleyen öğretmenler sözlü mülakatlarla eleniyor. Emeklerinin çalınmasını istemiyorlar. Yapılması gereken çok büyük bir iş değil; mülakat kaldırılmalı, sınavı kazanan öğretmenlerin atamaları yapılmalı. Özel okullarda ve dershanelerde çalışan öğretmenler de insanca yaşayabilecekleri bir taban aylığa kavuşturulmalıdır" diye konuştu.

"PATRONLARIN KAZANMASI İÇİN POLİTİKALAR ÜRETİLDİ"

Eğitim-İş Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu ise özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenlerin yanında olduklarını belirterek, "Eğitim-İş Sendikası ve Kamu-İş Konfederasyonu olarak öğretmenlerin mücadelesini destekliyoruz" dedi.

Şahbenderoğlu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin zayıflatıldığını savunarak, "Yıllarca patronların kazanması için politikalar üretildi. Taşeronlaşma yaygınlaştırıldı. Esas işi yapan emekçiler ise yoksulluğa mahküm edildi. Devletin temel görevlerinden olan sağlık ve eğitim hizmetleri patronların inisiyatifine bırakılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA