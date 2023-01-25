Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı Yerel Haberler Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.O. idaresindeki 41 ABU 987 plakalı Opel marka otomobil, O.İ. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan O.İ. kanlar içinde yerde kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan O.İ.'ye ilk müdahaleyi olay yeri yaptıktan sonra Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Organize Sanayi Bölgesi Arslanbey Kocaeli Yerel Haberler

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