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Otizmli Çocuklar Polisleri Şaşırttı

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Denizli'de otizmli çocuklar, 112 Acil Çağrı Merkezi ile iş birliği yaparak kavga ihbarında bulundu ve olay yerine gelen polislere sürpriz yaparak haftalarını kutladı.

Denizli'de faaliyet gösteren Yeşilgöz Otizm Spor Kulübü, Polis Haftası nedeniyle polislere sürpriz yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek polislerin 10 Nisan haftalarını kutlamak istediklerini belirten okul yetkilileri, kavga ihbarında bulunarak polis ekiplerini harekete geçirdi. Haber merkezinin yönlendirmesiyle Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz Otizm Spor Kulübü'ne çok sayıda polis ve yunus ekibi sevk edildi.

Okula kavga ihbarına giden polisler karşılarında ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve pasta ile bekleyen otizmli çocukları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Otizmli çocuklar polisleri karşılarında görünce büyük sevinç yaşadı ve polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayarak pasta kesti. İhbar üzerine okula gelen polisler bu jestten dolayı çocuklara ve okul yöneticilerine teşekkür ederek, otizmli çocuklar ile sohbet etti ve onları araçlarına bindirdi. Polis araçlarına binen otizmli çocuklar sirenleri çalarak yaşadıkları mutluluk dikkatlerden kaçmadı.

Canımız ve malımızı gece gündüz demeden görev yaparak koruyan polislerin Polis Haftası'nı kutlamak için böyle bir şey yaptıklarını belirten Yeşilgöz Otizm Spor Kulübü Yetkilisi Bekir Yeşilgöz, "Biz Polis Haftası'nı her yıl kutluyoruz. Bunu gelenek haline getirmiştik. Buradan polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum ve nicelerini kutlamayı diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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