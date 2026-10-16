Osmaniye Kadirli'de vatandaşlar geçim sıkıntısını Kemal Sunal hesabı diyerek anlattı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, artan yaşam maliyetleri ve düşük gelir nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Kemal Sunal hesabı bakıp gidiyoruz vitrinlere, etlere, başka bir şey yok ancak kokusunu duyuyoruz, başka bir şey göremiyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti. Artan hayat pahalılığı karşısında yaşamını güçlükle sürdürdüğünü ifade eden bir yurttaş, "Geçim sıkıntısı çekiyorum hiç gelirim yok. 5-10 dönüm bir tarla var az bir ayçiçeği ekmiştim 48 bin lira kazandım, bir yıl onu yiyeceğim. Ne yapayım çalışamıyorum hastayım. Hiçbir şey alamıyorum. Bazen ekmekle üzüm alıyorum çerçiden sabah kahvaltım bu. Öğle yemeği de 2-3 tane bamya dikmiştim bamya pişiriyorum, makarna yiyorum. Akşamleyin de bazen bulgur pilavı, soğan, su başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş da "Eskiden güzeldi şimdi parayı çoğalttılar ama değeri yok. Dün cebimde 10 bin lira vardı hiçbir şey alamadan bitti cebimde 50 lira kaldı onunla da eve zor varırım. Günlük eşime veriyorum ben hastane parası, 10 bin lira yatma parası. Nereden alacağım benim evde 5-10 tane keçi vardı onları da sattım, iki keçi kaldı. Emekli değilim hiçbir şeyim yok, işe gidiyordum önceden şimdi işe de gidemiyorum, iş vermiyorlar 'yaşın 70'i bulmuş, bundan sonra ne gereği var, sen ne yapacaksın' diyorlar. Zor, yaşamak zor. Kemal Sunal hesabı bakıp gidiyoruz vitrinlere, etlere, başka bir şey yok ancak kokusunu duyuyoruz başka bir şey göremiyoruz" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Geçinemiyorum, maaşım 6 bin lira. Şehir hastanesine gidiyorum günlük 1000 lira para gidiyor. Babamdan aldığım para ile gidiyorum ne yapayım, başka da yok. Kimseye boyun bükmemek için çabalıyordum o da olmadı. Ayda 500 lira elektrik ve telefon faturalarına gidiyor, yok yetmiyor. Ek iş yapamam çünkü fazla ayakta durduğum zaman ağrılarım oluyor" diye konuştu.

Diğer bir vatandaş da "Hem de nasıl geçim sıkıntısı çekiyoruz, görüyorsunuz işte durumu. Mazot pahalı, tarlalarımızı ekemez olduk. Bir şey alamıyoruz ancak görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA