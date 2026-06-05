Osmaniyeli Vatandaşlardan Tüik'in Enflasyon Verisine Tepki: "İnanmıyorum, Her Şeyi Yalan"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Bir vatandaş, "TÜİK'e inanmıyorum, her şeyi yalan. Simit 20 lira oldu, ekmek 17,5 lira oldu; ne olacak bu? Yazık bu memleketin haline" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 arttı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar açıklanan verilere tepki gösterdi.

TÜİK'e inanmadığını belirten bir emekli vatandaş, "Enflasyonun 50-60'lar arasında olduğunu tahmin ediyorum. Niye derseniz, aldığım maaşı almadan sadece verdiği parayı geri alıyor. Her ay her şeyde artış olur mu? Ekmeğe gelen zam işte, ne bileyim meyveye, sebzeye… Her şey biraz daha farklı olabilirdi. Emeklilerin maaşına çok az bir şey yansıyor, yansısa da bir ay içinde aynen geri alıyorlar" diye konuştu.

"RESMEN YALAN SÖYLÜYORLAR, YETER KANDIRDIKLARI"

80 yaşındaki emekli de "TÜİK yalan söylüyor. Yeter kandırdıkları. Çocuk değilim, ben 80 yaşındayım; 80 tane lider geldi geçti. Vallahi hiç beğenmiyorum, gidişat iyi değil. 200 lira, 20 lira yerine geçiyor; 500 lira bastırırlarsa ne olacak, 50 lira yerine geçecek. Hiç değişen bir şey yok" dedi.

Bir vatandaş, "Ben kendim bilirim enflasyonu cebimden. Halkı kandırmasınlar, halk uyumuyor, halk uyandı. Bu iktidar gitmedikten sonra bu düzen düzelmez. Bunu böyle bilsin bu millet. TÜİK'e de inanmıyorum, başımızdaki yöneticilere de. 1,71 değil, 171 dese yine inanmam" şeklinde konuştu.

"TÜİK İKTİDARIN DAVULUNU ÇALIYOR, NE DERLERSE O"

Emekli bir vatandaş, "TÜİK'e inanmıyorum, her şeyi yalan. Simit 20 lira oldu, ekmek 17,5 lira oldu; ne olacak bu? Yazık bu memleketin haline. Devletin malını yiyorlar, vatandaşa bir şey yok. Yüzde 100'ün üzerinde enflasyon. TÜİK iktidarın davulunu çalıyor, ne derlerse o" diye konuştu.

Bir başka emekli vatandaş ise "Her şey yüzde 100 artmışken 1,71 açıklandı. Enflasyon yüzde 200'e dayanmış; domatesin kilosu 150 lira, bir ekmek 17,5 lira. Yaşanacak hal kalmadı. Emeklilere zammı düşük göstermek için düşük gösteriyor" dedi.

Kaynak: ANKA