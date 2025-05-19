Osmaniye'de Protokol Krizi: CHP İl Başkanı Töreni Terk Etti

Osmaniye'de Protokol Krizi: CHP İl Başkanı Töreni Terk Etti
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Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, kendisine arka sıralarda yer verilmesi üzerine protokole tepki göstererek tören alanını terk etti.

(OSMANİYE) - Osmaniye'de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde protokolde yer krizi yaşandı. AK Parti ve MHP'li il ve ilçe başkanlarına ön sıralarda yer ayrılmasına karşın kendisine arka sırada yer verilmesine tepki gösteren CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, duruma tepki göstererek tören alanını terk etti.

Osmaniye'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreninde protokolde yer krizi yaşandı.

Törende, CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, AK Parti ve MHP'li il başkanları ile bazı ilçe başkanlarına ön sırada yer ayrılırken ana muhalefet partisi il başkanına arka sıralarda yer ayrıldığını belirterek, bunun saygısızlık olduğunu söyledi. Duruma tepki gösteren Yavuzer, tören alanını terk etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
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