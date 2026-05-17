Sel ve Doludan Zarar Gören Osmaniyeli Çiftçiler Devletten Destek Bekliyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, önceki gün etkili olan şiddetli yağmur ve dolu sonucu tarla ve bahçelerinde meydana gelen zararların karşılanmasını istedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde önceki gün şiddetli yağış ve dolu sonucu birçok köyde ekili tarım arazileri ile zeytin bahçeleri hasar gördü. Çiftçiler zor durumda olduklarını ifade ederek afet bölgesi ilanını ve zararların karşılanmasını beklediklerini söylediler.

"BU SENE SON SENEMİZ GİBİ GELİYOR BANA"

Aşağıbozkuyu Köyü'nden çiftçi Kemal Altan, yaklaşık 700 dönüm arazide çiftçilik yaptığını bildirdi. Yaklaşık 3 saat süren yağışın ardından yüksek kesimlerden gelen sel nedeniyle arazilerin su altında kaldığını anlatan Altan, şunları kaydetti:

"Bütün mahsuller zarar gördü. Herkes mağdur. Bizler borçlu insanlarız. Şu an elimizdeki mahsullerimiz zarar gördü. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Toplulaşma olan tarlalarımız olmadığı için bizim TARSİM yapılıyor devlet tarafından ve Tarım Kredi tarafından ama zarar gördüğü zaman 'parsel tutmuyor' diyorlar. Bunun planlanmasını bizler yapamayız. Bizler yetiştiricileriz. Bize gelip dertlerimizi dinleyerek bunları çözerlerse iyi olur. 26 bin dönüm arazi zarar görmüş. Bizler üreticileriz, yıllarca üretmeye hazırız ama bu sene son senemiz gibi geliyor. Yaklaşık üç yıldan beri zarar görüyoruz."

"DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Zeytin üreticisi Necmettin Örtlek ise, "Bizim burada dün yağan dolu zeytin bahçelerimize bütün mahsullerimize zarar verdi. Devletimizden gerekli yardımların yapılmasını talep ediyoruz. Güçlü dolular yağdı, öyle az değil. Zeytin bahçelerinde çiçekler, ağaçlar yere eğiliyordu. Çiçeğe dönmüştü, zeytine dönüyordu ağaçlar, dolu hep zarar verdi. Ne kadar verim alabilirsin ki? Zarar bu" dedi.

"GEÇEN SENE ZATEN PARA KAZANAMADIK"

Çiftçi Mümtaz Deveci de, "Devlet burada köylülerimize arkadaşlarımıza yardımcı olmazsa yeni sene bitmiş durumdalar. Çok kötü durumdalar. Geçen sene zaten para kazanamadı insanlar, bu sene daha kötü duruma düşecekler. Önümüzde Kurban Bayramı da var, adamlar kurban parası mı verecekler, tarlayla mı uğraşacaklar? Bir yevmiyeci 1900-2000 bin liraya çalışıyor, yazık günah, çok yazık, içler acısı. Tarlaya gittim gezdim ben, insanlar mağdur durumdalar" diye konuştu.

"BÖLGE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ"

Çiftçileri ziyaret eden CHP Kadirli İlçe Başkanı Enver Eker ise şunları söyledi:

"Yukarıbozkuyu Köyümüz doludan ve selden büyük bir hasar gördü. Üç köprümüz yıkıldı. Dolu büyük zarar verdi, sel büyük zarar verdi. Bu kadar derdin, bu kadar ekonomik sıkıntının içindeyken bir de böyle bir doğal afetle çiftçimiz baş edemez. Çiftçimizin acilen Ziraat Bankası borçları yapılandırılmalı. Gerekli sulama ücretleri ertelenmeli. Devletin ne imkanı varsa hepsi çiftçimiz için kullanılmalı. Şu anda çiftçimiz çok mağdur durumda. Toplulaştırılmadan dolayı TARSİM'de büyük sıkıntılar var. Parsel numaraları birbirini tutmuyor. TARSİM'in yeni sigorta şekli çiftçimize uymuyor, çiftçimiz çok büyük zarar ediyor. Ücretini ödediği halde sigorta çiftçimizin zararını karşılamıyor. Kadirlimiz bu yıl üç defa sel ve dolu felaketi yaşadı, bu üçüncüsü. Hiçbirinde afet bölgesi ilan edilmedi. Kadirli'nin afet bölgesi ilan edilmesi için daha ne yaşamalı? Yaklaşık 9 köyümüz, 26 bin dönüm arazimiz zarar gördü. Çiftimizin, halkımızın yanındayız, onların dertlerini sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA