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Osmaniye'de 34 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

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Osmaniye'de 34 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan 4 araçta, Suriye uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı suçundan 3 kişi tutuklandı 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. D-400 kara yolunda yaptıkları uygulama sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan minibüs sürücüsü petrol ofisine aracı terk ederek kaçtı. Minibüste yapılan aramada toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin aracın direksiyonunda yaptığı parmak izi çalışmasıyla tespit edilen sürücü Turan Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı uygulama noktasında, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobilini polisin üzerine sürerek kaçan sürücü polisin otomobile kapan atmasıyla kısa sürede yakalandı. Araçta bulunan 5 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 suç kaydı bulunan sürücüsü Jamal A. gözaltına alındı.

Diğer uygulama noktalarında yapılan çalışmada 2 farklı otomobilde toplam 14 düzensiz göçmen yakalanmış olup, Araç sürücüleri Muhammet R. ve Bessem M. isimli Suriye uyruklu şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan otomobil sürücüleri Suriye uyruklu Jamal A., Muhammet R. ve Bessem M. tutuklanarak cezaevine konulurken, minibüs sürücüsü Turan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araçlarda yakalanan toplam 34 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 4 araca el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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