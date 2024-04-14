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Osman Gazi Köprüsü'nde Bayram Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Osman Gazi Köprüsü'nde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçiren İstanbulluların geri dönüşleri devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne yayılması nedeniyle Osman Gazi Köprüsü'nde yaşanan yoğunluk akıcı şekilde devam ediyor. Vatandaşların memleketleri ve tatil beldelerinden dönerken kullandığı köprüde yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan Yalova Valiliği, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla bayram tatilinin son günü olan 14 Nisan 2024 Pazar saat 05.00 ile 15 Nisan 2024 Pazartesi 05.00 saatleri arasında İstanbul-İzmir Otoyolu ile D575 ve D595 karayollarında Bursa ilinden itibaren kamyon, çekici ve tanker gibi araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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