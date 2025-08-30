OSB Başkanı Derya Baltalı; '30 Ağustos, yalnızca bir zafer değil; bir milletin bağımsızlık kararlılığının, inancının ve dirilişinin adıdır'

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında OSB Başkanı Baltalı, "30 Ağustos, yalnızca bir zafer değil; bir milletin bağımsızlık kararlılığının, inancının ve dirilişinin adıdır" dedi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. OSB Başkanı Baltalı mesajında, Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak kalkınma hedefleri için güç katmaya devam ettiğini dile getirerek, "30 Ağustos, yalnızca bir zafer değil; bir milletin bağımsızlık kararlılığının, inancının ve dirilişinin adıdır. Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak, bu eşsiz zaferin taşıdığı ruhla üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülkemizin kalkınma hedeflerine güç katmaya devam ediyoruz. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ