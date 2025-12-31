Beşiktaş Ortaköy'de son yılların en sakin yılbaşı akşamı yaşanıyor

İstanbul'un simge mekanlarından olan Beşiktaş Ortaköy meydanında 2026 yılına saatler kala, geçtiğimiz yıllara göre yaşanan sakinlik dikkat çekiyor.

2026 yılına saatler kala İstanbul'un sembol mekanlarından olan Beşiktaş Ortaköy'de, önceki yıllara göre sakin yılbaşı akşamlarından biri yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda insan kalabalığından dolayı adım atacak yer kalmayan Ortaköy meydanında bu yıl beklenen hareketlilik yaşanmadı. Bölgedeki sakinlik dikkat çekti.

7 senedir Ortaköy'de esnaflık yapan Enes Karden, Almanya'dan Türkiye'ye gelen ailenin kumpirden zehirlendiği haberlerinin üzerine vatandaşların eskisi gibi gelmediğini belirterek, "7 senedir buradayım. İlk defa böyle bir sakinlik görüyorum. Geçen seneye göre daha sakin. Normal şartlara göre bizde hazırlanmıştık ne yazık ki beklediğimiz gibi değil" diye konuştu. - İSTANBUL