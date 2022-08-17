Orgeneral Gülan'dan Yılmaz Büyükerşen'e Veda Ziyareti

Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilen Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e veda ziyaretinde bulundu.

2017 yılında Muharip Hava Kuvveti Komutanı olan Orgeneral Atilla Gülan, 5 yıl görev yaptığı Eskişehir'de veda ziyaretleri yaptı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına görevine getirilen Orgeneral Gülan, bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Gülan, Eskişehir'i ve Eskişehirliler'i çok sevdiğini belirterek Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Büyükerşen ise Orgeneral Gülan'ın Türkiye'nin çok saygın ve başarılı komutanlarından olduğunu belirterek, "Kendisine Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Görüşmenin sonunda Büyükerşen, Gülan'a teşekkür plaketi verirken ziyaret günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.