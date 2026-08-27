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Ordu Futbol İl Karması’ndan Erzincan Emniyet Müdürü’ne Ziyaret

Ordu Futbol İl Karması’ndan Erzincan Emniyet Müdürü’ne Ziyaret
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Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol İl Karması sporcuları ve teknik heyeti, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’yı makamında ziyaret etti. Baybaba, genç sporcularla sohbet ederek sporun önemine değindi ve başarılar diledi. Emniyet yetkilileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek genç futbolculara başarılar temennisinde bulundu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol İl Karması sporcuları ve teknik heyeti, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'yı makamında ziyaret etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sporcular ve teknik ekip, İl Emniyet Müdürü Baybaba ile bir araya geldi.

Ziyarette genç sporcularla sohbet eden Baybaba, sporun gençlerin gelişimindeki önemine değinerek sporculara başarı dileklerini iletti.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de nazik ziyaretlerinden dolayı sporcular ve teknik heyete teşekkür ederek, genç futbolculara başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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