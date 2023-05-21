Ordu Büyükşehir'den Ünye'ye sıcak asfalt

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçe merkezine noktalarda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde gerçekleştirilen yağmursuyu, kanalizasyon, telekom, doğalgaz ve kazı dolgu çalışmaları sonucu sağlam ve sorunsuz altyapıya oluşturuldu. Türkiye'nin en zorlu coğrafyasında, kırsal kesimdeki mahallelere ulaşımı sağlayan güzergahlarda özverili bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezlerinde de önemli altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarına hız verdi.

Türkiye ortalamasının dört katı fazla yağış alan Ordu'da, birçok noktada altyapı iyileştirmesi gerçekleşti. Mahalle ve grup yollarında sürdürülen asfalt çalışmalarının yanı sıra, ilçe merkezleri de sağlıklı bir altyapıya kavuşturuldu. Yürütülen çalışmalarla, bazı caddelerdeki on yılların sorunu olan altyapı, güçlendirilerek daha verimli hale getirildi. Altyapısı sağlamlaştırılan sokak ve caddelerde ise sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye tarafından sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları ile Ünye ilçesi Liseler Mahallesi başta olmak üzere altyapı çalışmasının yapıldığı cadde ve sokaklarda 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.